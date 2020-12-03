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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    أفضل 7 طرق للكسالى لفقدان الوزن في الشتاء

    © Photo / Pixabay/ jarmoluk
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    يتميز فصل الشتاء بقصر النهار فيه، وانخفاض درجات الحرارة مما قد يسبب في بعض الأحيان الإجهاد في العمل، والتي قد تجعلك تلجأ الأكل بكثرة أو تحبطك وتجعلك تعزف عن ممارسة الرياضة.

    وللتغلب على تلك المعضلة نقدم لك بعض الحيل لفقدان الوزن مع عدم بذل مجهود يذكر.

    • تعرض للهواء البارد

    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
    © Photo / Pixabay/ Gellinger
    5 عادات تساعد على فقدان الوزن في الشتاء وتشعرك بالدفء
    تعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة يمكن أن يساعد في إنتاج المزيد من فيتامين "أ" بشكل طبيعي، مما يساعد جسمك على تحويل الدهون البيضاء في جسمك (النوع السيئ الخامل) إلى دهون بنية (النوع الجيد والصحي والمفيد).

    عندما يحدث هذا، يحرق جسمك طاقة أكثر مما يخزنه على شكل دهون، أفضل ما في الأمر: لست بحاجة إلى تناول مكملات فيتامين "أ" لتجربة زيادة التمثيل الغذائي.

    ولكن احترس التعرض لفترة طويلة للبرد كفيل بإصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا.

    • اخرج للتسوق

    الخروج للتسوق وشراء الملابس الجديدة والتقاط الصور خلال تلك المناسبة، يمكن أن يبقيك متحمسا، لأن التسوق بشكل عام يلهي العقل عن تناول الطعام، وبالتالي يقل الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية.

    • تناول الوجبات في موعدها

    عندما تفوت أي وجبة، ينخفض السكر في الدم لديك على مدار اليوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة، ما يجعلك تلجأ لخيارات سيئة مثل تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة أو تناول وجبات كبيرة.

    • تناول الشربة أولا

    وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن بدء الوجبات الكبيرة بتناول طبق من الشربة غير الدسمة سيساعدك بمفردك على تقليل استهلاك السعرات الحرارية بنسبة تزيد عن 20 بالمائة.

    • تناول الفستق

    كشفت دراسة جديدة كيف أن الفستق هو سلاحك السري الجديد لفقدان الوزن، حيث وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أن الفستق يعزز عمليات التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن بطريقة كبيرة.

    • زبدة الفول السوداني

    عرف أخصائيو التغذية منذ فترة طويلة أن زبدة الفول السوداني تقضي بطريقة عجيبة على الجوع، لكن دراسة أجراها باحثون من جامعة بوردو وجدت أن تناول زبدة الفول السوداني مع وجبة الإفطار، يمكن أن يشبعك لمدة تزيد عن 12 ساعة، وفقا لموقع "إيت ذيسس".

    • اشرب الماء بكثرة

    يساعد  شرب كميات كبيرة من الماء على زيادة معدلات التمثيل الغذائي، مما يسهل فقدان الوزن بسهولة.

    ويقول الدكتور توري جنسن، "الحقيقة هي أن الكثير من الناس يعيشون معظم حياتهم وهم يعانون من الجفاف.. إذا بدأت في شرب المزيد من الماء، فسوف تشعر على الفور بالفرق عقليا وجسديا".

    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    © Sputnik . M.Hassan
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن

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    الكلمات الدلالية:
    الشتاء, إزالة الوزن الزائد, التخلص من الوزن الزائد, الوزن الزائد, فقدان الوزن
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