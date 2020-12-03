بعد استغناء الأهلي عنه... صالح جمعة يكشف وجهته المقبلة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا المصري، صباح اليوم الخميس، التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي السابق ونجم المنتخب المصري لكرة القدم.

ونشر النادي المصري الصاعد حديثا للدوري الممتاز لكرة القدم، عبر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تعاقد مع صالح جمعة، في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد (2020 - 2021).

المعلم وصل💥💥

صالح جمعة ينضم إلى صفوف فريقنا✍🏻 pic.twitter.com/HExumK4eRp — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) December 3, 2020

وأكد الموقع الإلكتروني "يلا كورة"، صباح اليوم الخميس، أن التعاقد مع صالح جمعة جاء لاستكمال بناء فريق سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم القادم، حيث من المقرر أن يبدأ الفريق الصاعد حديثًا في البطولة المحلية بمواجهة فريق الإنتاج الحربي.

صالح جمعة ينضم لسيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/x6YpAPlDKU — Fi AlAhly - فى الأهلي (@FiAlAhly) December 3, 2020

ورحل نجم منتخب مصر، صالح جمعة، أخيرا، عن الأهلي بعد فسخ تعاقده ليصبح اللاعب انتقاله لفريق كليوباترا في صفقة انتقال حر.

وأصبح صالح جمعة الصفقة الرابعة عشر لنادي كليوباترا، حيث يُعد أبرز صفقات الفريق محمد إبراهيم من مصر المقاصة، ومحمد حسن من الزمالك إلى جانب استعارة رجب بكار من بيراميدز.