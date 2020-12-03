الأمم المتحدة تصوت على إزالة الماريجوانا من قائمة المخدرات الأكثر خطورة في العالم

صوتت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة ، بهامش ضئيل، على إزالة عقار الماريجوانا المستخدم لأغراض طبية، من قائمة العقاقير الأكثر خطورة في العالم، وفقا لاتفاقية عام 1961 .

موسكو-سبوتنيك. وجاء بيان اللجنة، نشر على موقع الأمم المتحدة، اليوم الخميس: "القنب وراتنج القنب يظلان مدرجين في الجدول الأول لاتفاقية عام 1961 ويخضعان للمراقبة بموجب اتفاقية عام 1961".

ويذكر أن شطب القنب من قائمة العقاقير الشديدة الخطورة يفتح الطريق للأبحاث الطبية حول خصائص الماريجوانا، وفقا للأمم المتحدة.

جاء القرار بناء على نتائج التصويت بين 53 عضوا في اللجنة، صوتت 27 دولة لصالحه، وعارضت 25 دولة، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت.

يذكر أن اللجنة أزالت القنب وراتنج القنب من الجدول الرابع للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، التي تشمل الأدوية الخاضعة للسيطرة الأشد، بما في ذلك الهيروين. ومع ذلك، ستبقى الماريجوانا في الجدول الأول للاتفاقية، وبالتالي ستظل تحت الرقابة الدولية.