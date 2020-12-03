احتفالا باليوم الوطني... موظف إماراتي يخوض مغامرة عبر "سلالم الجنة"... صور

خاض موظف في شرطة إمارة دبي مغامرة شائقة، وذلك احتفالا باليوم الوطني للإمارات، الذي يصادف الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقالت صفحة "شرطة دبي" على فيسبوك إنه "تزامناً مع احتفاء الدولة بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، تمكن الشرطي أول أحمد زين اليافعي، من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، من رفع شعار روح الاتحاد، وشعار شرطة دبي في قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة".

وأوضحت الصفحة أن رحلة الموظف إلى قمة جبل "جيس" استغرقت 15 ساعة و15 دقيقة، وبمسافة قدرت بـ 26 كيلو، عبر مسار للصعود وآخر للنزول، واصفة ذلك بأنه "لمسة حب ووفاء وفخر بهذه المناسبة الوطنية العظيمة".

وقال اليافعي: "إنني فخور بهذه التجربة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا كونها تعبر عن مدى الحب والولاء والفخر لهذا الوطن المعطاء، ورفع شعار "روح الاتحاد" الذي يمثل رمز لمسيرة وطن نعشقه يعانق أسمه عنان السماء، وشعار "القيادة العامة لشرطة دبي"شعار مؤسسة عريقة أعتز بالانتماء لها".

وأوضح اليافعي أنه قام بالصعود لأعلى قمة في دولة الإمارات قمة "جبل جيس" والتي ترتفع عن سطح البحر بـ 1910 مترا، عبر مسار يسمى " Stairway to Heaven، سلالم الجنة"، والنزول عبر مسار يسمى "الصحن"، وهي مسارات تحتاج إلى قوة وتحمل ولياقة عالية وقدرة على إدارة توزيع الطاقة الجسدية، وذلك لبرودة الجو أثناء الرحلة، حيث بدأت الرحلة في تمام الساعة 6 صباحاً، وانتهت في تمام الساعة 09:15مساء.

يذكر أن اليافعي كان قد حقق إنجازات عديدة في هذه الرياضة، حيث تسلّق ثلاث من أعلى القمم العالمية؛ في أوروبا (قمة إلبرس)، وفي أفريقيا (قمة كلمنغارو)، وفي منطقة الخليج العربي (قمة جبل شمس)، وعلى مستوى الجزيرة العربية والشام (قمة جبل النبي شعيب)، وشارك في العديد من رحلات التسلق الجماعية في مختلف المناطق في الدول.