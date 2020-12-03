رامي رضوان يكشف إصابته بفيروس كورونا

كشف الإعلامي المصري، رامي رضوان، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رضوان عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

وأضاف: "أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري)، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى".

وتابع "وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر لأعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، بتسجيل 421 حالة جديدة وصاحبها ارتفاع كبير في الوفيات بإعلان 28 وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، فقد تم "تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 28 حالة".

وحذرت الحكومة المصرية في وقت سابق من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، كما حذرت وزارة الصحة المصرية من موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.