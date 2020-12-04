حديقة حيوان في تشيلي تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور... فيديو

قدمت حديقة حيوان في تشيلي زوجين من حيوانات الباندا الحمراء المُهددة بالانقراض، هما إيتشيها وبوبو، للجمهور يوم الخميس في سانتياجو، حيث يتم إيواء الحيوانات في إطار مشروع للحفاظ عليها.

ولم يتم تقديم الزوجين للجمهور حتى الآن بسبب إجراءات الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا، على الرغم من وصولهما في مارس/ آذار من حديقة حيوان نيفريل في أوساكا باليابان، بحسب رويترز.

Presentamos a Ichiha y Popo, los pandas rojos de Buin Zoo, a quienes ya puedes visitar desde hoy, y recuerda que este sábado 5 y domingo 6 de Diciembre abrimos hasta las 21:00 hrs. Compra tus entradas desde ya en https://t.co/uhVO3vI2Cm. Clip completo en: https://t.co/ln8NyLNOA9 pic.twitter.com/kXhBcDEoLT — Buin Zoo (@Buin_Zoo) December 3, 2020

وزوجا الباندا اللذان يبلغان من العمر ستة أعوام - وهما أصغر بكثير من الباندا العملاقة وذيلهما كثيف ومخطط - في سن الإنجاب، مما يزيد الآمال في تناسلهما بما يساعد في الحفاظ على هذا النوع.

وقامت حديقة حيوان بوين ببناء حظيرتين لتلبية متطلباتهما، مثل الحاجة إلى مساحة داخلية وخارجية مع التحكم في درجة الحرارة نظرا لأن حيوان الباندا حساس جدا للحرارة.