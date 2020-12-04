لأول مرة في تاريخ الموسيقى... تشكيل أوركسترا من كل دول العالم لتسجيل أغنية فريدة… فيديو

كون 197 موسيقيا -واحد من كل بلد- أوركسترا، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معا.

وصدرت اليوم الجمعة أغنية (معا شيء جميل) التي أداها (أوركسترا الأرض) والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معا، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين، بحسب رويترز.

I'm super excited to share this with you all! I am one of the 197 artists featured on this project. 197 countries coming together as one to make this unique @EarthOrchestra ensemble ”Together is Beautiful”



The song comes out tomorrow 4th December! #music #together #unity #peace pic.twitter.com/inVJlEEhcb — #RegisterToVoteZambia (@SeyaFundafunda) December 3, 2020

وقالت أولجا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن "العالم كله يدا بيد".

I am a member of #TheEarthOrchestra . Coming soon https://t.co/vEjHUzU9Iv — Macadi Nahhas (@Macadinahhas) November 21, 2020

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيرا من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطا موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.

𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕋𝕙𝕖 𝔼𝕒𝕣𝕥𝕙 𝕆𝕣𝕔𝕙𝕖𝕤𝕥𝕣𝕒

🥁 197 musicians

🌍 197 countries

🎼 1 song

🗺️ 1 world



‘Together is Beautiful’ out tomorrow > https://t.co/W5JEiiqlb9@EarthOrchestra #TheEarthOrchestra #TogetherIsBeautiful — George Fenton (@GFentonMusic) December 3, 2020

وفي مايو/ أيار 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية.