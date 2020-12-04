"شياومي" الصينية: نلبي جميع معايير حماية البيانات الشخصية المطلوبة في أوروبا

أكد وانغ شيانغ، رئيس شركة شياومي الصينية للتكنولوجيا، يوم الخميس، في قمة الويب، أن البيانات الشخصية للمستخدمين محمية وخصوصيتهم مرعية.

وقال وانغ في إحدى جلسات المؤتمر الرقمي الذي يقام على الإنترنت في لشبونة في البرتغال، إنه بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، فإن "جميع البيانات موجودة خارج الصين، في أوروبا"، مضيفا أن الشركة تلبي "جميع معايير اللائحة العامة لحماية البيانات المطلوبة في أوروبا".

وفيما يتعلق بالابتكارات في مجال إنترنت الأشياء، قال وانغ إن شياومي تهدف إلى السماح "للجميع بالتمتع بحياة أفضل" من خلال تزويد السوق بابتكار تكنولوجي يمكن الحصول عليه"، بغض النظر عن الجغرافيا والجنسية والجنس وحتى الراتب.

وأضاف أن الشركة الصينية قد استثمرت بالفعل في 120 شركة تكنولوجية ناشئة في محاولة "لتحسين النظام البيئي للمنتج"، والمشاركة في تصميم معايير منتجاتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى الموردين.

وقال: "في حال كانت منتجاتهم تلبي متطلباتنا، فسنبيعها لهم تحت علامتنا التجارية، من خلال قنوات البيع المتوفرة لدينا"، واصفا ذلك بأن نموذج ناجح وفعال للغاية.

وأشار إلى أن شياومي تغطي الآن 90 سوقا على مستوى العالم بما في ذلك دول في جنوب آسيا وأوروبا الغربية. ووفقا لشركة أبحاث السوق "إنترناشيونال داتا كوربريشن"، فإن شياومي قد أصبحت بالفعل ثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم، متجاوزة آبل الأمريكية بحصة سوقية تبلغ 13.1 في المئة من خلال بيع 46.5 مليون جهاز، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وتعتبر قمة الويب أكبر حدث "للتحول الرقمي" في النصف الغربي من الكرة الأرضية، حيث يقدر عدد مشاهديها على الإنترنت بـ100 ألف شخص هذا العام.