السكان الجدد لمنزل الأمير هاري وزوجته ميغان في بريطانيا

كشفت صحيفة "Express" البريطانية، اليوم الجمعة، عن ساكني بيت الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الجدد.

وقالت الصحيفة إن الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث والإبنة الثانية للأمير أندو، ستنتقل هي وزوجها جاك بروكسبانك، إلى" فروغ مور كوتيج" في"ويندسور"، أين يقع القصر الملكي "كينسينغتون" قبل ولادة طفلهما.

وظهرت الأميرة يوجيني في فيديو قصير، حيث بدت في حالة معنوية جيدة، وتوجهت من خلاله بكلمة شكر لجيش فرق الإنقاذ وسلطت الضوء على أهمية عمله طول فترة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

Pregnant Princess Eugenie gives glimpse into home ahead of Frogmore Cottage move https://t.co/aOVpAVtKWB — Daily Express (@Daily_Express) December 4, 2020

يذكر أنه، منذ انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى الولايات المتحدة، بعد تخليهما عن أدوارهما في القصر الملكي، تم إغلاق المنزل ونقل الموظفين الرئيسيين المقيمين هناك إلى مهام أخرى داخل منزل الأسرة المالكة.