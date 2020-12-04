طبيب سعودي يحذر من عادة خطيرة تنتشر في بيوت المملكة

حذر طبيب سعودي من عادة تقوم بها الأمهات في المملكة خلال فصل الشتاء.

وقال أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن تبخير البيت بـ"لبان الدكر"، طقس غير صحي.

وأشار النمر عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن الأمهات تعتقد أن ذلك يقتل الفيروسات، إلأ أنه أمر خطير، خاصة في وجود أطفال فيه.

في الشتاء تقوم بعض الأمهات ب(تبخير البيت بلبان الذكر) لأنه يقتل الفيروسات !!



التعليق:

معلومة خاطئة ...والأخطر منها أن يكون هناك اطفال/بالغين عندهم حساسية في الصدر فتثير عليهم أزمة الربو. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 4, 2020

وتابع أن بعض الأمهات يقمن في الشتاء بتبخير البيت بـ"لبان الذكر" بزعم أنه يقتل الفيروسات، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح وأنه معلومة خاطئة.

وأوضح أن الأخطر من ذلك أن يكون هناك أطفال في البيت، أو بالغون عندهم حساسية في الصدر، فتثير عليهم تلك الأبخرة أزمة الربو.