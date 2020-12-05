اعتقال إندونيسي احتال بمئات آلاف الدولارات على مشاهير هوليوود

قام الإندونيسي، هارغوبند تاهيلراماني، البالغ من العمر 41 عاما بالاحتيال على مشاهير هوليوود، وظلت هويته غير معروفة لسنوات حتى تم القبض عليه في مدينة مانشستر البريطانية.

يعرف تاهيلراماني بلقب "كون كوين أوف هوليوود" أو "ملكة الاحتيال في هوليوود" وتم اعتقاله في بريطانيا بطلب من الاستخبارات الأمريكية، بحسب ما نقلته "ذي غارديان" البريطانية.

وكان المحتال يتقمص شخصيات منتجين تنفيذيين في هوليوود ويعرض على المشاهير وظائف كاذبة في عالم الفن ومن بين المهام التي تلقاها الأشخاص الذين وقعوا في فخ المحتال السفر إلى إندونيسيا واستكشاف المواقع هناك بالإضافة إلى صياغة السيناريوهات.

'Con Queen of Hollywood' who allegedly duped actors arrested in UK https://t.co/tKa9dR8iZJ — Bernie Leinfelder (@leinfelder27) December 5, 2020

وقالت وثائق محكمة كاليفورنيا، إن تاهيلراماني لم يكن يستخدم لهجته الحقيقية ويغير صوته ليبدو وكأنه امرأة.

ووعد المحتال المشاهير بمشاريع أفلام وهمية مقابل قسط من المال، وأشارت الوثائق إلى أن تاهيلراماني كان يهدد ضحاياه إن شككوا في أمره.

وبدأت عملية الاحتيال عام 2013 واستمرت حتى أغسطس/آب هذا العام ومن المتوقع أن يتم تسليم المحتال إلى الولايات المتحدة في وقت قريب.