طرح سيارة مستعملة خارقة للبيع في روسيا مقابل 3 مليون دولار

طرحت سيارة بوغاتي شيرون 2018 للبيع في روسيا بمبلغ 225.6 مليون روبل. حيث تم نشر هذا الإعلان على موقع "السيارات في روسيا" (AUTO.RU - Cars in Russia) بواسطة أحد تجار السيارات في موسكو.

وبحسب موقع "مير24"، تعتبر هذه السيارة أغلى سيارة للبيع في روسيا.

وأشار البائع في الإعلان إلى أن السيارة في حالة جديدة. حيث كان مالكها قد قطع 700 كيلومتر منذ إطلاقها في 2018.

تم تجهيز السيارة الخارقة بمحرك بنزين بقوة 1500 حصان سعة ثمانية لترات وعلبة تروس آلية. تتسارع شيرون إلى 100 كيلومتر في الساعة في ثانيتين ونصف، وتبلغ السرعة القصوى 420 كيلومترًا في الساعة.

В Москве на продажу выставили Bugatti Chiron за 225,7 млн рублей, что делает эту машину самой дорогой в России



Машина 2018 года выпуска, растаможена, у нее был один владелец, пробег — всего 700 км. pic.twitter.com/e5d2CikhV3 — Известия (@izvestia_ru) December 6, 2020

تم تقديم بوغاتي شيرون في عام 2016، عندما بدأت تكلفتها من 2.5 مليون يورو (حوالي 225 مليون روبل بسعر الصرف الحالي). في المجموع، خططت الشركة المصنعة لإصدار 500 نسخة من هذا النموذج.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2019، سجلت بوغاتي شيرون المعدلة رقمًا قياسيًا عالميًا للسرعة في مضمار سباق في ألمانيا، حيث تسارعت إلى 490 كيلومترًا في الساعة. تم الاعتراف بها على أنها أسرع سيارة في العالم آنذاك، وفي أكتوبر، استحوذت السيارة الأمريكية الخارقة (SSC Tuatara) على الصدارة، حيث زادت سرعتها إلى 533 كيلومترًا في الساعة.