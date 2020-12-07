إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، إصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت صابرين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "الوطن".

وقالت صابرين في منشور لها: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

كانت الفنانة صابرين أعلنت يوم السبت، إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

يذكر أن صابرين شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، بالاشتراك مع خالد الصاوي والممثلة الشابة رنا رئيس، وإخراج أحمد صالح.



كانت صابرين أثارت الجدل في الوسط الفني المصري والعربي بعد إعلانها خلع الحجاب نهاية العام الماضي.