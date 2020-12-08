وكيل بوغبا يعلن نهاية وقته مع يونايتد واللاعب يرد

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن وقته في أولد ترافورد قد انتهى.

وقال رايولا: "وقت بوغبا في مانشستر يونايتد؟ لقد انتهى الأمر"، وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وأضاف: "كان على يوفنتوس التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش، حيث سيكون مهاجما مثاليا بجانب كريستيانو رونالدو".

بوغبا يرد

دعا لاعب يونايتد السابق، غاري نيفيل، اللاعب للتحدث وتصحيح حديث وكيل أعماله رايولا، إذا كانت تعليقاته خاطئة، لأنها تسببت في اضطراب كبير عشية مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيغ المصيرية في دوري أبطال أوروبا، وفقا لصحيفة ميرور.

من جانبه، اختار بوغبا، البالغ من العمر 27 عاما/ عدم معالجة التعليقات المثيرة للجدل من وكيل أعماله، لكنه اكتفى بنشر عددا قليلا من الصور لنفسه في التدريبات عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، تظهر أنه على ما يبدو سعيدا جدا في مان يونايتد.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو/حزيران 2022، لكن من المحتمل رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الجاري.