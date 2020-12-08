مترجمة عربية تدعو إلى "سرقة فرنسا" والاستفادة منها دون الاندماج فيها

قامت مترجمة عربية بالاستهزاء بقيم الدولة الفرنسية، خلال دورة أقيمت للمهاجرين واللاجئين، شجعت خلالها الحاضرين على الاستفادة من المزايا المجانية التي تقدمها فرنسا، ودعت إلى عدم الاندماج فيها، مستشهدة بتجرتها الشخصية.

وقام المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) بتقديم دورة تدريبية مدتها أربعة أيام، بهدف تعريف اللاجئين من مختلف البلدان بـ "تاريخ فرنسا ومجتمعها ومؤسساتها المختلفة"، وأقيمت هذه الدورة بعد اغتيال صموئيل باتي دون تحديد المكان أو التاريخ.

وقامت مترجمة عربية بالاستهزاء بقيم الدولة الفرنسية، خلال دورة أقيمت للمهاجرين واللاجئين، شجعت خلالها الحاضرين على الاستفادة من المزايا المجانية التي تقدمها فرنسا دون الاندماج فيها واستشهدت بتجرتها الشخصية.وفقا لما نشرته صحيفة "المدن اللبنانية".

قالت إنها: "مستفيدة من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية، فضلا عن المساكن المنخفضة الإيجار ومجانية التعليم المدرسي والجامعي لأطفالها".