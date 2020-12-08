بعد غضب أسرته… رانيا محمود ياسين: والدي حمل السينما على أكتافه

أكدت رانيا ياسين في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي" أنها لاحظت استياء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تكريم اسم والدها أو الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاته أو إهداء دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى اسمه".

وأوضحت رانيا محمود ياسين، أن أسرة ياسين لم تكن مهتمة بالموضوع لانشغالهم في حزنهم على فقدان الفنان الراحل، خاصة أن والدها حصل على العديد من التكريمات طوال مشواره الفني، ومن بينها تكريمه مرتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وذكرت ابنة الفنان المصري، محمود ياسين، أن تعليقات محمد حفظي، رئيس المهرجان، عن عدم تكريم والدها، حتى لا يتم تقليد مهرجان الجونة، بأنها سقطة للمهرجان، مؤكدة أن والدها قدم أكثر من 170 فيلما سينمائيا، و"حمل السينما على أكتافه"، ولا يحتاج أحد لمعرفة ما يجب فعله لتكريمه في مهرجان سينمائي.

وسبب تجاهل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتكريم اسم الفنان محمود ياسين، خلال فعاليات الدورة 42، حالة من الاستياء لدى أسرة الفنان الراحل.

وقال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السبت الماضي، إن وفاة الفنان محمود ياسين من أكبر الأحداث الفنية هذا العام، ولم يكن مقصودا تجاهله وهو من أحد أهم الممثلين على مدار الـ30 عاما الماضية، حسبما نقل موقع "في الفن".

وأضاف حفظي: "لا ينكر فضله (محمود ياسين) على السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك فيه كثيرا، لكن نحن قررنا عدم إقامة تكريم للراحلين مثلما حدث في مهرجان الجونة قبل شهر، حتى لا يكون تكرارا". وهي تعليقات وصفتها ابنة الفنان الراحل "بالغريبة".