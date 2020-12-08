إحصائية: يوفنتوس يلحق العار ببرشلونة لأول مرة في تاريخه

ألحق نادي يوفنتوس الإيطالي العار بنظيره الإسباني برشلونة العار، مساء اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ النادي الفريق الكتالوني.

وأستطاع يوفنتوس أن يسجل هدفين في مرمى برشلونة خلال 20 دقيقة، من الشوط الأول بمعقل الفريق الكتالوني كامب نو.

وقالت شبكة "أوبتا"، للإحصائيات، "إن تلك المرة الأولى على مدى تاريخ برشلونة بدوري أبطال أوروبا، التي يتلقى فيها هدفين خلال أول 20 دقيقة في ملعبه كامب نو.

2 - Barcelona have conceded two goals in the first 20 minutes of a Champions League home game for the first time ever. Shock. pic.twitter.com/ojyyDDIvYW — OptaJose (@OptaJose) December 8, 2020

أحرز هدفي يوفنتوس في الشوط الأول، كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 13، بينما ضاعف وستون ماكيني النتيجة في الدقيقة 20، وعاد رونالدو ليسجل مرة ثانية من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

ويتساوى يوفنتوس وبرشلونة في نفس رصيد النقاط (15)، ولكن السيدة العجوز يتصدر المجموعة السابعة، بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة بين الناديين.

وتأهل الفريقان رسميا إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.