"كاف" يعلن إيقاف نجم بيراميدز المصري لمدة عامين بسبب المنشطات

وأكد الكاف إيقاف اللاعب إبراهيم حسن، إيقاف اللاعب لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بعد الاستناد إلى البنود 10، 11، 43.1، 46، 83 و151 في لائحة العقوبات.



وأشار الكاف إلى أن اللاعب سيخضع لإيقاف لمدة شهرين فقط من المدة الكاملة "عامين"، بشرط ألا يدان اللاعب بنفس الفعل خلال العامين، وفقا لموقع "يلا كورة".

كان إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف النهائي بالكونفيدرالية أمام حوريا كوناكري، ليتم بعدها إخطار النادي عن طريق "كاف" بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وفي ذات الصدد، أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن رضاه بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن إيقاف إبراهيم حسن، لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

وأوضح سعيد في بيان له: "قرار الاتحاد الأفريقي أكد قناعة بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب، بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب الفريق، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة الكاف".