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    التراث العالمي لليونيسكو: المقدسات المدمرة

    البعثة الأثرية السورية الفرنسية المشتركة: الآثار استبيحت وتعرضت لتدمير ممنهج في سوريا

    © Photo / Bernard Gagnon
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    في لقاء أجرته إذاعة "شام أف إم"، أمس، أعلن مدير البعثة الأثرية السورية الفرنسية المشتركة للتنقيب عن الآثار في الشمال السوري د. مأمون عبد الكريم عن انتهاك الآثار خلال الحرب على سوريا.

    تحدث د. مامون عبد الكريم  من خلال اللقاء الصحفي مع إذاعة "شام أف أم"، الذي جرى بثه يوم أمس، وتم نشره على منصتها على "فيس بوك"، عن حجم الخراب والخسائر التي ألمت بالتراث السوري، قائلا:

    "هناك عدة آلاف من النقاط السوداء أظهرتها الصور الفضائية الملتقطة حديثا في الشمال السوري تظهر حجم التخريب الذي تعرضت له الآثار السورية، ونحن نتحدث عن 700 قرية أثرية سورية من العصر الروماني والبيزنطي، وتم تسجيل حوالي 40 محمية كأفضل محميات على قائمة التراث العالمي عام 2011".

    وتابع حديثه عن استباحة المواقع الأثرية بطريقة غير طبيعة وتهريبها إلى تركيا: 

    "تم استباحة المواقع الأثرية بطريقة غير طبيعية ونتابع حاليا ونترصد من خلال الصور الفضائية الحديثة من آب 2020 ونعود للوراء لسنوات الأزمة لاحظنا الكثير من الخسائر وليس فقط على مستوى تهريب الآثار التي هرب منها 20 ألف قطعة أثرية عبر تركيا، والسلطات التركية لا تعلن عن هذه القطع". 

    وأضاف عبد الكريم بالقول:

     "هذا التدمير لم يحصل مثله في تاريخ سوريا، كمية كبيرة من المواقع الأثرية تعرضت لتدمير ممنهج". 

    وتابع: "هناك موقع في منطقة النبي سمعان اسمه بطوطة يضم مباني وكنيسة من الآثار السورية في العهد الروماني والبيزنطي وهو مسجل على لوائح التراث العالمي أزيل عن الخارطة، حيث كسرت جميع المباني والآثار، وتم زراعة الموقع بأشجار الزيتون".
    وتطرق عبد الكريم في لقائه إلى  حمص، مشيرا إلى قلعة الحصن،  بالقول: "كنيسة الحصن التي تعد من أكبر الكنائس والآثار في موقع البارة بجبل الزاوية تم إزالتها كاملة، وزراعة أشجار زيتون مكانها، حيث يتم تكسير الحجارة وإزالة المباني الأثرية وانتشار للمقالع بطريقة عشوائية".
    وأشار بقوله إلى موقع الشيخ سليمان، قائلا:

    "تم تدمير موقع برج الناسك، كما تم تدمير ما حول كنيسة مريم التي تعد من أعظم وأجمل كنائس القرن الخامس عشر وتضعضعت أساساتها، وما حولها مهدد بالمقالع وانتشار التفجير بالديناميت وغيره".
     وتابع: "عمود قلعة سمعان الذي عاش عليه الراهب سمعان تم تدميره، وهناك نسبة جيدة من المواقع بخير، ولكن ما هو الضمان ألا يكون مصيرها كمصير غيرها في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فخلال سنة أو سنتين ستكون هناك فاجعة في جبل سمعان وبراد وقبتان الجبل".
    أما بالنسبة للدور التركي، فقد قال الدكتور مأمون عبد الكريم:
    " هناك تواطؤ وتورط تركي واضح من خلال الجيش التركي والشرطة والخبراء الأتراك وتجري عملية نهب ممنهجة للمواقع الأثرية في المناطق التي تحتلها كعفرين والنبي هوري وغيرها".
    وطالب بدوره المجتمع الدولي لوضع حد للطغيان التركي، على حد قوله:

    "طالما ليس هناك عملية دولية لوضع حد للطغيان التركي والتصرفات الهوجاء في المناطق التي تحتلها ستلتزم الأطراف الدولية الصمت وحتى ذلك الوقت سنخسر الكثير، وعلى المجتمع الدولي الضغط على تركيا، التي فتحت أبواب حدودها أمام مهربي الآثار ما روج لعمليات التدمير الممنهج والتنقيب عن الآثار وتهريبها، ونشر البعض منهم فيديو منذ أيام عن دخولهم لأحد المدافن الأثرية في عفرين وسرقتهم لمحتوياتها".

    وأشار إلى الجهود الدولية والتقاعس بمجال حماية للآثار السورية، قائلا:
    " ليش كل شيء أسود هناك تعاون مجتمعي، حيث يحاول البعض الدفاع عن الآثار ولكن خسائرنا كبيرة، وعملية بيع الآثار في المنطقة أصبحت شيئاً مألوفاً أمام تقاعس دولي من الأنتربول والمنظمات الدولية كاليونيسكو".

    وتابع بالقول أن جميع الإحصاءات والدراسات تقدم لأصحاب القرار الدوليين ولكن لا يتحركون، قائلا: "نحن نقوم بإحصاءات وعندما نعلم الأطراف والزملاء الدوليين بما يحدث لا يتحركون".

    وختم حديثه، مؤكدا أن المشهد الأثري في سوريا تعرض لتدمير ممنهج، قائلا:
    " نؤكد على أن المشهد الأثري الذي تم على أساسه إدراج 8 محميات تضم 40 قرية على لائحة التراث العالمي عام 2011 في حلب وإدلب وريفهما تتعرض إلى اهتزاز وتدمير وتكسير بشكل ممنهج تحت غطاء وتشجيع من الجيش التركي والسلطات التركية".

    الجدير بالذكر أن الدكتور مأمون عبد الكريم حصر وناقش ودافع عن إرث السوريين في محافل دولية خلال إدارته للآثار والمتاحف في بلاده. 

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