محمد رمضان يتصدر "تريند يوتيوب" بأغنيته الجديدة... فيديو

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأربعاء، تصدر أغنيته الجديدة "أنا التوب" التريند في موقع "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، معلقا عليه "الحمد لله أغنية التوب تريند رقم واحد على يوتيوب مصر".

وقال "أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية على يوتيوب".

يشار إلى أن محمد رمضان أعلن إطلاق الأغنية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، والخاصة بالدعاية لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

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وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.