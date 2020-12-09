شركة "هواوي" الصينية تطور نظاما ذكيا للتعرف على أقلية الإيغور المسلمة

اختبرت شركة "هواوي" الصينية تكنولوجيا برمجيات التعرف على الوجه والتي يمكن أن ترسل "إنذارات آلية عن الإيغور" إلى السلطات الحكومية عندما تحدد أنظمة الكاميرات الخاصة بها ملامح الوجه .

كشفت وثيقة داخلية تتناول نظام مراقبة الذكاء الاصطناعي للصين، أن شركة "هواوي" للتكنولوجيا اختبرت برمجيات التعرف على الوجه، التي يمكن أن ترسل "إنذارات الإيغور" إلى السلطات الحكومية، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست".

وجاء في التقرير الداخلي للشركة، أن اختبار"هواوي" لبرمجيات الذكاء الاصطناعي هو "نظام مراقبة في الصين". ويقول التقرير إن نظام مسح الوجه يمكن أن يطلق "إنذار الإيغور"، مما يثير مخاوف من أن البرنامج قد يساعد في تأجيج حملة الصين على الأقلية المسلمة هناك.

ففي عام 2018، عملت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، شركة "Megvii"، للتعرف على الوجه باختبار نظام كاميرا الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مسح الوجوه وسط حشود من الناس، وتقدير عمر كل شخص وجنسه وحتى عرقه.

ويسلط تقرير (IPVM) الضوء بشكل خاص على ميزة التنبيه الآلية بشأن "الإيغور"، ومن شأن هذه الميزة استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد عرق الشخص وإرسال تنبيه إلى السلطات الحكومية عندما تحدد أنظمة الكاميرات أعضاء المجموعة الأقلية المسلمة.