هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بتغريدة عن لقاح كورونا... ومعلقون: تصريح صادم

ورغم الإعلان الرسمي عن لقاح كورونا، وتهافت العالم على الحصول عليه، وتداول بعض الدول اللقاح مجانا لمواطنيها، فإن الفنانة اللبنانية، فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أمس الثلاثاء، بالتشكيك في اللقاح نفسه.

هيفاء وهبي ترفض لقاح كورونا، وتعلق:



"40 عامًا من البحث المستمر دون إيجاد لقاح للإيدز، و100 عام للسرطان وأبحاث مستمرة للبرد، وفي أقل من عام وُجد لقاح لكورونا، وتريدون أن آخذه؟ شكراً لا". pic.twitter.com/dUvVpQAOjD — Screen Mix (@ScreenMix) December 8, 2020

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في "انستغرام"، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

عشان كورونا وقف الاقتصاد العالمي, الايدز والسرطان مش امراض معديه وتتفشي مثل كورونا وتسبب وقوف الحياه. — Ah M (@AYogiss) December 8, 2020

وقالت الفنانة اللبنانية:

حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله.

اوكي اكيد في كورونا بس مو شرط اللقاح يكون منيح يمكن في من ورا أهداف تانية ما منعرف شو بين السطور لانو لهلق انا متاكد انو الكورونا اختراع واللقاح كمان اجا ليكمل هل الاختراع لهيك معا حق تخاف عحالا طالما الإنسان بيقدر يشفى منو ولكن صعب شوي — Sam | سام 🇸🇾⁩⁦❤️⁩ (@Sam90540713) December 8, 2020

وانقسمت آراء المتابعين لصفحة هيفاء وهبي، ما بين مؤيد ومعارض، أو حتى ساخر من تصريحها الصادم، خاصة وأنه كل يوم يسقط الآلاف حول العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

والشاهد أن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ليست أول المشككين بفعالية لقاح كورونا، حيث سبقها مواطنها الفنان راغب علامة، حينما صرح بأن الجائحة عبارة عن "مؤامرة سياسية عالمية"، ولقاح كورونا عبارة عن "مؤامرة أخرى".