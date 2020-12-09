شاومي في الهند تحضر لتقديم مفاجأة جديدة لمحبي أجهزتها

نشر مدير الشركة مانو كونار، اليوم على صفحته على "تويتر"، أن الشركة قريبة من إطلاق الجهاز.

​يذكر أن شاومي هي شركة إلكترونيات صينية مقرها في بكين، أطلقت سلسلة من الهواتف الذكية التي دخلت سوق المنافسة بقوة وذلك لامتلاكها عتاد وإمكانيات ذات جودة عالية وسعر منخفض.