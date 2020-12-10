تضامنا مع مسلمي الأويغور... غريزمان ينهي شراكته مع "هواوي"

أعلن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، عن إنهاء علاقته مع الشركة الصينية "هواوي"، بسبب تورطها في تسهيل عمليات الاضطهاد ضد الأويغور.

وبلفتة إنسانية من لاعب المنتخب الفرنسي ومهاجم فريق برشلونة الإسباني، قرر غريزمان، قطع شراكته مع "هواوي" الراعي الرسمي له، تعاطفا مع مسلمي الأويغور. حسبما نقلته وكالة "رويترز"

وأصدر غريزمان بيانا رسميا أعلن من خلاله قطع جميع العلاقات مع شركة "هواوي" بسبب إعلان الأخيرة عن تطوير تطبيق يتيح تعقب الأويغور، وهو ما رفضه اللاعب.

ونشر النادي الرسمي لفريق برشلونة، تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، مرفقة بصورة لغريزمان، أعلن فيها عن إنهاء غريزمان، شراكته مع "هواوي" الصينية، بسبب اتهامات بأن العلامة التجارية الإلكترونية اختبرت برنامج التعرف على الوجه للمساعدة في قمع الحكومة الصينية لشعب الأويغور.