"سامسونغ" تستعد لإطلاق أول جهاز لوحي في سلسلة "غالاكسي إم"

تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق أول جهاز لوحي ذكي لها في سلسلة "غالاكسي M"، في أوائل العام المقبل، وأطلقت عليه اسم "إم 62 تاب".

ويبدو أنه سيتم إطلاق الجهاز اللوحي الجديد من سلسلة "غالكسي M" بدلا من هاتف ذكي، وسيأتي الجهاز اللوحي بطراز"إس إم- إم 62 إف"، بسعة تخزين 26 غيغابايت، حسبما جاء في بوابة "موبايل91"الهندية.

كما ستنضم سلسلة "غالاكسي M" الجديدة إلى سلسلة "غالاكسي تاب A" وسلسلة "تاب S"، ومن الممكن أن تضع الشركة جهاز "غالاكسي تاب M62" في قائمة المنتجات الأقل سعرا من منتجات "غالاكسي تابA"، ولكن هذه مجرد تكهنات في الوقت الحالي.

[Exclusive] Samsung Galaxy Tab M62 in the works, will be first tablet in Galaxy M series https://t.co/ubq2T3QfXT — 91mobiles (@91mobiles) December 11, 2020

ومن المتوقع كذلك، إطلاق الهاتف الذكي من طراز"SM-E62"، في الهند قريبا حيث يجري الإنتاج بالفعل. فقد تم تأكيد فرضية إعادة تشغيل سلسلة "غالاكسيE"، التي ظهرت عام 2015، بالإضافة إلى إصدار"غالاكسي E5" و"غالاكسي E7"، ومن المفترض أن يكون "غالاكسي E62" الجديد هو الجهاز الثالث في هذه السلسلة.