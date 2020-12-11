علامات جسدية تحذرك من إفراطك في شرب القهوة

تأتي القهوة ضمن أكثر المشروبات الشعبية حول العالم، إذ يعتاد الملايين احتساءها بصفة يومية نظرا لما لها من تأثير إيجابي على زيادة التركيز.

الأرق

يدفع حب القهوة الكثيرين إلى الإفراط في تناولها، وينتج عن ذلك مشاكل صحية متعددة يمكن تداركها عندما يبدأ الجسد في إطلاق علامات تحذيرية عرضها موقع "Health line".

مادة الكافيين المتوفرة بها تتسبب في الشعور بالأرق وتحفز الشخص على السهر ليلًا لساعات متأخرة.

القلق المرضي

لأن الإفراط في شرب القهوة يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين والكوريتزول بالجسم، ومع قلة النوم الذي يسببه الكافيين، يزداد الشعور بالتوتر.

عدم انتظام الهضم

نظرًا لمحتواها العالي من المواد المهيجة للأمعاء، مثل مادة الكافيين، والتي تتسبب أيضًا في الإصابة بالإمساك، لأنها تمتص السوائل من المعدة وتجعل البراز أكثر صلابة، فيصعب تمريره إلى فتحة الشرج.

كما تساهم القهوة في ارتخاء العضلة الواصلة بين المعدة والحلق، ومع الإفراط فيها، يزداد فرص ارتجاع الأحماض الهاضمة إلى المريء، مما يؤدي إلى الإصابة بالحموضة.

سرعة ضربات القلب

يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى تسارع ضربات القلب، لأن الكافيين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ومع زيادة تدفق الدماء المؤكسجة بالأوعية الدموية، ترتفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

زيادة التبول

وذلك لأن مادة الكافيين من المواد المدرة للبول، وإذا لم يتم تعويض السوائل المفقود بشرب كميات وفيرة من الماء، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف والإضرار بصحة الكلى.