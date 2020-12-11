الجزائر... تحذيرات من رياح قوية على عدة ولايات

حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية الغربية، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائري عن الأرصاد الجوية قولها بأن هذه الرياح تمتد من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف نهار يوم الغد السبت.

وحددت الأرصاد عددا من الولايات المعنية بهذا التحذير وهي تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، بالإضافة الى ولايات سعيدة، نعامة، البيض، تيارت، الاغواط، مسيلة والجلفة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر قد حذرت، يوم الاثنين الماضي، من أمواج عاتية بفعل هبوب رياح قوية تتعدى 80 كم/ساعة، ما يسبب علو الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن هبوب الرياح سيبدأ من منتصف نهار اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة من صبيحة يوم الغد الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن السواحل المعنية بموجة الطقس السيئ هي: مرسى بن مهيدي، الغزوات، ازفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.