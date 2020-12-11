منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للجبال

يحتفل العالم، اليوم الجمعة، باليوم الدولي للجبال، وبهذه المناسبة قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية بتنظيم احتفال بشكل افتراضي عبر تطبيق "زوم" ، تحت عنوان: "الثقافات الجبلية: احتفال بالتنوع وترسيخ للهوية".

تسلط هذه الاحتفالية، الضوء على العمل الذي يقوم به العديد من أعضاء شراكة الجبال حول العالم، حيث سيضم الحدث جلسة حول الإجراءات والبرامج التعاونية، ومائدة مستديرة تضم سفراء النوايا الحسنة لشراكة الجبال. حسب موقع "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الرسمي.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للجبال، هذا العام بشكل افتراضي في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة وباء "كورونا"، وذلك بعرض أنشطة تهدف إلى زيادة الاهتمام بالتنوع البيولوجي الغني في الجبال، وأهميته للشعوب التي تسكن في المرتفعات والأراضي المنخفضة على حد سواء، والحديث عن التهديدات التي تواجهها.

منذ 2003، يحتفل بهذا اليوم كل عام في الـ 11 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، وهذا لنشر التوعية حيال أهمية الجبال في الحياة، وتسليط الضوء على فرص ومعوقات التنمية الجبلية، فضلاً عن تشكيل تحالفات من شأنها أن تأتي بتغييرات إيجابية تصب في صالح شعوب الجبال والبيئات المحيطة بالجبال حول العالم.