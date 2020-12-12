على هامش ديربي القناة... طفلة تسرق الأضواء في الدوري المصري

نشر نادي الإسماعيلي المصري، مساء اليوم السبت، رسالة دعم للطفلة التي طالبت لاعبي الفريق بالفوز في المباراة المقبلة التي ستجمعه بالنادي المصري، غدا الأحد، في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد النادي الإسماعيلي على موقعه الإلكتروني أن الطفلة "مريم"، المصابة بسرطان الدم، طالبت النادي بالفوز بالمباراة، التي تسمى بـ "ديربي القنال"، والتي تجمع الإسماعيلي والمصري، لأن هذا الأمر سيسعدها ويرفع من معنوياتها.

ووجه إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أوامره ببحث تقديم سبل الدعم للطفلة "مريم"، من أجل سرعة تعافيها من المرض، والتي تتواجد حاليا في هولندا، استعدادا لإجراء عملية جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتفاعل لاعبو الإسماعيلي مع رسالة لوالدة الطفلة "مريم"، وتعاهدوا على تحقيق الانتصار على المصري، من أجل تقديم كافة سبل الدعم المعنوي لها، والذي سيمثل جانب كبير في تحسن حالتها الصحية.

على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بمتابعة نادي #الاسماعيلي الشقيق، انتشرت هذه الصورة - للفتاة "مريم" المصابة بسرطان في الدم والتي تطالب لاعبي الاسماعيلي بالفوز في مباراة الغد أمام #المصري لأن هذا الأمر سيسعدها ويرفع من معنوياتها.

يتبع ،، pic.twitter.com/oGTCalIuDT — Al-Masry SC (@AlMasrySC) December 12, 2020

ومن جانبه، رد النادي المصري، الطرف الثاني في المباراة التي ستجمعهما، غدا الأحد، بدوره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نحن بدورنا ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي المصري، نرسل برقية حب لابنتنا العزيزة مريم، ونؤكد لها أن شفاءها العاجل بمشيئة الله تعالى، أهم لدينا جميعاً من أية بطولات ومباريات قد نتنافس فيها، وأن الجميع داخل بورسعيد الباسلة، يدعو بكل صدق لها ولكل المرضى في كل مكان بالشفاء العاجل".

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع رسالة والدة الطفلة عبر "فيسبوك"، وأبرز ما جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلي بجنون مثل والدها، وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز في مواجهة الغد أمام المصري البورسعيدي، أملاً في رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.