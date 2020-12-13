دراجة هوائية للتنقل على سطح المياه... فيديو

نشرت مجلة أمريكية متخصصة بالتكنولوجيا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لدراجة هوائية جديدة يمكنها الطفو على سطح المياه من خلال تحريك دواساتها الميكانيكية.

وأظهر المقطع المنشور عملية اختبار الدراجة الهوائية الجديدة التي تعمل حصرا على سطح المياه، حيث تبين أن تحريك الدواسات يجعل الدراجة تطفو من خلال عمل المراوح المبتكرة خصيصا لها.

This bike lets you ride on water up to 12 mph pic.twitter.com/ZECAhrnDEG — Tech Insider (@techinsider) December 13, 2020

ويعد هذا الابتكار الأول من نوعه حيث سيتمكن محبي الدرجات النارية تجربة الاكتشاف الجديد على سطح مياه البحيرات والمسابح وقد تصبح في المستقبل القريب رياضة بحد ذاتها.

وبحسب المقطع المنشور تصل سرعة الدراجة الهوائية على سطح المياه إلى نحو 12 كم في الساعة.