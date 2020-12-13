تونس... حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد

قال المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، إن طقس اليوم الأحد، يتسم بنزول الأمطار المتفرقة والرعدية، التي تبقى متواصلة بالمناطق الساحلية الشمالية وبجهة الساحل فيما تشهد بقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي انخفاضا في الحرارة لتتراوح القصوى بين 10 و15 درجة بالشمال وتكون في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 15 و20 ببقية الجهات.

وتهب الرياح القوية متواصلة وتصل سرعتها إلى 70 كلم/س بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات فيما يكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان.

كما أكد المعهد أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.