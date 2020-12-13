ميركل تتوقع تاريخ بدء التطعيم ضد كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ "في غضون أيام قليلة" بعد تاريخ الترخيص، والذي يمكن أن يتم قبل نهاية ديسمبر.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل اليوم الأحد:

"لدينا وكالة الأدوية الأوروبية [لتقييم سلامة اللقاح]، نريد أن يتم تنفيذ هذا العمل بحذر وبدون ضغوط سياسية. والوكالة أعلنت أن القرار بشأن إدخال اللقاح سيتخذ قبل 29 ديسمبر/كانون الأول، وبما أن اليوم 13 ديسمبر، لذلك يجب الانتظار قليلاً. من الممكن أن يحدث هذا قبل ذلك بقليل، ولكن على أبعد تقدير 29 ديسمبر. بعد ذلك، سيبدأ التسليم إلى جميع الدول الأوروبية على الفور، وفي يناير سيكون من الممكن بدء التطعيم".

وكانت المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، هانو كاوتز، أعلن الشهر الماضي، أن بلاده تتوقع تلقي 100 مليون جرعة من لقاح شركتي "بيونتيك" و"فايزر" ضد فيروس كورونا.

واتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع زعماء الولايات الاتحادية الست عشرة على تمديد وتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول، على الأقل، ومن المرجح أن يجري تمديدها إلى يناير/كانون الثاني.