عيد عبد الملك يكشف حقيقة وفاة إبنة أيمن حفني

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة خبر تردد على نطاق وسائل حول وفاة عائشة ابنة أيمن حفني نجم "القلعة البيضاء" السابق.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الملك على حسابه بموقع توتير جاء فيها: "محمد أخو أيمن حفني لسه مطّمنين منه إن مفيش حاجة والبنت كويسة وحالتها بتتحسن أدعولها بس ربنا يشفيها".

وأضاف "إلي (من) بيكتب حاجة زي كدة يتقي ربنا علشان الناس إلي بتتفزع مفيش هزار في الحاجات دي".

محمد اخو ايمن حفني لسة مطمنين منه ان مفيش حاجة و البنت كويسة وحالتها بتتحسن ادعولها بس ربنا يشفيها ،،

الي بيكتب حاجة زي كدة يتقي ربنا علشان الناس الي بتتفزع مفيش هزار في الحاجات دي !! — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 13, 2020

وفي سياق متصل، قال محمد شقيق أيمن حفني لـ"بوابة أخبار اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن ما تردد عن وفاة ابنة أيمن إشاعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أنها بحالة جيدة.

وأضاف أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بمرض السرطان وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.

وأكد محمد أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة وطالب الجميع بالدعاء لها بالشفاء.

I ask God Almighty to heal you that does not leave a shed❤🙏#ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني pic.twitter.com/swAfdrKi5Z#ادعوا_لعايشه_ايمن_حفني — 𝑭𝒂𝒓𝒆𝒔 𝑹𝒂𝒔𝒉𝒆𝒅 🏹🇦🇹 (@fareselwensh) December 13, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد المنصات الإعلامية خبر وفاة ابنة نجم الزمالك السابق.