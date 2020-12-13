"الأهلي في ورطة"... نجم الفريق يغيب عن كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن نجم النادي الأهلي، جونيور أجايي، من المقرر أن يغيب عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأشارت التقارير، إلى أن أجايي أصيب في وتر أكليليس وربما تصل مدة غيابه لـ 3 أشهر عن الفريق.

وبحسب التقارير، كان اللاعب أصيب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والتي حسمها الأحمر بهدفين لهدف، ولكن مشاركته خلال اللقاء فاقمت الإصابة.

وبذلك سيفقد النادي الأهلي خدمات أجايي خلال كأس العالم للأندية، المقرر أن تقعد فبراير/شباط في قطر، وفقا لصحيفة "الشروق".

شارك جونيور أجايي منذ انضمامه إلى النادي الأهلي وحتى الآن في 140 مباراة، أحرز خلالهم 39 هدفا، وصنع 27 آخرين.