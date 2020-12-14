في مباراته الـ 100 مع يوفنتوس.. رونالدو يحرز هدفين ويعلق على فضيحة برشلونة

احتفل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمباراة رقم 100 مع يوفنتوس الإيطالي، يوم الأحد.

واستطاع رونالدو أن يقود يوفنتوس للفوز بنتيجة (3-1) على جنوى في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة تسجيل رونالدو لهدفين من ركلتي جزاء ليرفع رصيده مع السيدة العجوز إلى 79 هدفا.

100 - Cristiano #Ronaldo plays his 100th game for Juventus. Only Omar Sivori (84) and Felice Borel (80) have scored more goals than CR7 (77 so far) in the first 100 games played for the Bianconeri (all comps). King. pic.twitter.com/Wt5KIyjSjA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

وفي هذا الصدد، قال رونالدو على "تويتر"، "أفضل طريقة للاحتفال بمباراتي المئة مع يوفنتوس هي تسجيل هدفين آخرين للفريق.. أنا فخور جدا بالوصول إلى هذا الرقم بقميص يوفنتوس، لكن خمنوا، لقد وضعت نصب عيني تحقيق 100 هدف مع السيدة العجوز".

وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة، نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، "الهدف هو الفوز دائما، لقد كانت مباراة صعبة، الأرقام القياسية الشخصية مرضية، لكن هدفنا هو النقاط الثلاث".

وأضاف: "كان الفوز في برشلونة مهما للغاية، لأن الفوز على فريق مثل هذا على أرضه يعزز الثقة والإيمان، ورأينا النتائج هنا الليلة".

What better way to celebrate my 100th game for Juventus, than scoring two more goals for the team? I’m very proud of reaching this number with the Vecchia Signora jersey, but guess what: I also have my mind already set on the 100 goals for Juve. Fino Alla Fine!🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/4X6nn8QSvO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 13, 2020

وتابع: "الفوز في دوري الأبطال دائما صعب، بعد التشامبيونزليغ تكون المباريات أكثر تعقيدا، لكن المدرب أعطانا ما نحتاجه وفعلنا ذلك".

وأتم كريستيانو رونالدو: "هدف يوفنتوس كل عام هو الفوز بالاسكوديتو ودوري الأبطال، ما يمكننا فعله هو الإيمان والحلم بالفوز بشئ مهم".