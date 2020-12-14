نصائح ذهبية... كيف تشاهد كسوف الشمس دون الإضرار بعينيك؟

أفادت العديد من المصادر أن اليوم الاثنين الذي يوافق 14 ديسمبر/كانون الأول، سوف يكون هناك حدث فلكي مهم يتمثل بحدوث كسوف كلي للشمس، وجميع الأنظار سوف تتجه لرؤية هذه الظاهرة الفلكية.

وبحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إينديا"، سيؤدي الكسوف الكلي الوحيد للشمس لعام 2020 إلى تعتيم السماء عندما يحجب القمر تماما رؤية الشمس من الأرض، مما يخلق ظلاما مؤقتا.

ومع ذلك، سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيا من بعض أجزاء العالم فقط، بينما سيكون الباقي قادرا على مشاهدة الكسوف الجزئي فقط، وبجميع الأحوال يجب أخذ الحيطة والحذر لحماية العين أثناء مشاهدة هذا الحدث.

ينصح بعدم التحديق في الشمس بشكل مباشر، إذ تكون أشعة الشمس قوية جدا عندما تكون مركزة ويمكن أن تلحق الضرر بالشبكية، وهو ما يسمى بحروق الشبكية أو اعتلال الشبكية الشمسي، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي إلى العمى، المعروف أيضا باسم عمى الكسوف.

ويمكن أن يكون الضرر مؤقتا أو دائما، ويحدث غالبا دون أي ألم، قد يتعرف المرء عليه بعد ساعات قليلة أو بضعة أيام من مشاهدة كسوف الشمس.

وقد يعاني الشخص من أعراض تتمثل بفقدان الرؤية المركزية (اعتلال الشبكية الشمسي)، رؤية مشوهة، تغيير رؤية الألوان.

ووفقا لوكالة "ناسا" (الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء )، فإن أفضل طريقة لمشاهدة كسوف الشمس هي من خلال نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية الشخصية أو مرشحات مايلر الشمسية.

وذلك لأن عدسات هذه النظارات تكون مصنوعة من مرشحات خاصة أغمق ألف مرة من نظارتك الشمسية العادية.

وهذه نظارات قوية جدا ويمكن أن تعطي رؤية أفضل للكسوف، وتكون مظلمة لدرجة أنك ستتمكن فقط من رؤية الكسوف وستظهر بقية المناطق المحيطة باللون الأسود.

ويجب تجنب استخدام النظارات الشمسية العادية أو نظارات اللحام لكونها لا توفر حماية آمنة من أشعة الشمس الضارة.

ويجب تجنب استخدام كاميرا الهاتف الذكي أو عدسة الكاميرا لتصوير الكسوف، لكونها ليست خيارات جيدة، وسوف تسبب لك الضرر أيضا.

وبالنسبة للمناظير والتلسكوبات، يجب تجنب استخدامها دون مرشحات شمسية خاصة، فدونها تكون غير فعالة وغير آمنة أيضا.