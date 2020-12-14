فنلندا... التمارين الرياضية تبطئ شيخوخة الجسم

في هذه المقالة، يشرح اختصاصيو التمارين الرياضية وعلم وظائف الأعضاء ما يحدث في أجسامنا في سن الـ 20 والـ 30 وإلى غاية سن الـ 60، وما هي الأنشطة البدنية الأكثر فائدة للجسم حسب العمر.

ذكرت صحيفة "هلسينجين سانومات"، أنه يمكننا بمفردنا إبطاء شيخوخة الجسم والتقدم في السن، وذلك بممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المناسبة لكل فئة عمرية.

يتحدث الخبراء عن أنواع الأنشطة البدنية المفيدة للأشخاص من مختلف الأعمار، حيث أن عملية التمثيل الغذائي تبدأ في التباطؤ كلما تقدم الإنسان في السن، وكتلة العضلات تقل مع الوقت، ويمكن أن يكون لهما تأثير كبير على سرعة عملية التقدم في السن.

فكما يعلم الجميع أن التمارين الرياضية مفيدة للغاية، وبفضلها يمكنك التحكم في وزنك، والحفاظ على سلامة عقلك والبقاء نشيطا وبحالة صحية جيدة. ومع تقدم العمر، لا ينبغي تقليل مقدار النشاط البدني، لأنه يساعد في الحفاظ على الحيوية والصحة الجيدة.

تحدثت كل من الأستاذة المساعدة ومختصة التمارين البدنية في جامعة هلنسكي، كاتيا بورودولين، وعالم وظائف الأعضاء جارمو هيسكانين، عن ما يحدث في أجسامنا في أوقات مختلفة من حياتنا، وما نوع النشاط البدني الذي سيكون مفيدا بشكل خاص على جسم الإنسان و يساعد في إبطاء الشيخوخة.

سن العشرين... ذروة الحيوية

في سن العشرين، يكون الشكل الجسدي للإنسان في ذروة حيويته، إن كان لا يعاني من أمراض مزمنة وتعيش نمط حياة صحي نسبيا، وعضلات الجسم تعمل بشكل مثالي.

فإذا جلست على الأريكة خلال هذه الفترة، فسيكون من الأسهل الحصول على قوام بعمر الخمسين.

في العشرين من عمرك، أنت تضع الأساس للعقود القادمة، نظرا لأن الجسم لا يزال يتطور في بعض الجوانب، سيلعب نمط الحياة دورا خاصا في الخصائص الجسدية التي تطورها.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام في سن العشرين، فسيتم الاحتفاظ بالحركات في ذاكرة العضلات. ستكون هذه الرياضة سهلة بالنسبة لك في سن متأخرة،، حتى لو كنت تأخذ فترات راحة.

وللرياضة أيضا تأثير إيجابي على الدماغ، فمثلا يمكن أن يؤدي المستوى الجيد من القدرة البدنية على معدل نمو الذاكرة والتعلم. فيجب على الأشخاص الذين ينخرطون في عمل عقلي مكثف، ممارسة الرياضة في الطبيعة لأن ذلك سيساعد في تخفيف التوتر.

في سن الثلاثين... حافظ على لياقتك

يمكن لشخص يبلغ من العمر 30 عاما أن يتدرب بنفس الطريقة التي يتدرب بها الشخص الذي عمره 20 عاما، ويبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ، وتبدأ كتلة العضلات في الانخفاض، وتصبح الحركة الجسمية أسوأ.

غالبا ما تكون الحياة اليومية لشخص يبلغ من العمر 30 عاما مرهقة. فالكثيرون ملتزمون بمهنة معينة أولديهم أطفال.

وكذلك تساعد اللياقة البدنية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية النساء الحوامل على التعامل مع الحمل الزائد، أثناء حدوث التغيرات الهرمونية غالبا خلال فترة الحمل.

وقدمت الاختصاصية نصيحة بالقيام بالحركات السريعة لتنمية القدرة الجسدية والسرعة، كالقيام بمائة خطوة أوممارسة ألعاب الكرة أو القيام ببعض تمارين القوى العضلية السريعة في صالة الألعاب الرياضية، أو ممارسة لعبة التنس لتنشيط الذاكرة والتركيز وأيضا التدريب على حركات التمدد أوالجمباز.

وتابعت أنه "إذا كان عملك أو رعايتك لأطفالك الصغار يستهلك كل طاقتك، فلا يجب أن تمارس الكثير من التمارين الرياضية، لأن المجهود المفرط ضار بالجسم".

في سن الأربعين... أنت بحاجة للفحص الصحي

في سن الأربعين، تظهر عادة التغييرات الأولى المرتبطة بالعمر. فيتباطأ الأيض وتقل الهرمونات أكثر من قبل، وبالتالي يتراكم الوزن الزائد بسهولة أكبر. وتبدأ شيخوخة الجسم في الظهور أولا في عمل الجهاز العضلي الهيكلي، حيث يبدأ الجسم في التقلص خاصة عند النساء.

يبدأ العديد من الأشخاص في تغيير نمط حياتهم خلال هذه السنوات، حيث يبدؤون في ممارسة الرياضة بشكل هادف، وكذلك تغيير نظامهم الغذائي أو تقليل استهلاك الكحول للمحافظة على أجسامهم وصحتهم. © Sputnik / Mohamed Hassan ماذا يحدث لجسدك وعقلك عند المواظبة على ممارسة اليوغا

الآن سيكون من المفيد إجراء فحص طبي لمعرفة مؤشرات ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول، حيث أنها في هذا العمر تبدأ عادة في الارتفاع.

في سن الخمسين... لم يعد الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية يستحق "التأجيل"