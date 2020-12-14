إرسال النمر الروسي الشهير إلى الإمارات... في إطار الحفاظ على فصيلته

أخبر مدير حديقة سفاري الروسية، دميتري ميزنتسيف، وكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم إرسال النمر شيرخان إلى مركز البستان لعلوم الحيوان في أبو ظبي، كجزء من برنامج الرابطة الأوروبية الآسيوية لحدائق الحيوان للحفاظ على نمر آمور وتكاثره.

فلاديفاستوك- سبوتنيك. تم إرسال النمر شيرخان من حديقة الحيوان بريمورسكي سفاري بارك إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتربية والتكاثر للحفاظ على نوع نمور الآمور. وقد تم توفير الظروف المعيشية الملائمة للنمور.

هرماس شيرخان، وهو ابن النمر أمور والنمرة أوسوري، ولد في 2016، حيث يتم تضمين هذه النمور الثلاثة في برنامج "Amur Tiger Conservation and Breed" التابع للرابطة الأوروبية الآسيوية لحدائق الحيوان.

بعد أن تم إرسال شيرخان إلى منزله الجديد في الحديقة، تم إخلاء المكان، وأتيحت الفرصة للنمر أمور والنمرة أوسوري لإنجاب المزيد من الأشبال، كجزء من برنامج التربية.

وفي وقت سابق، أصبح النمر الأموري معروفا في جميع أنحاء العالم، وقد كون صداقات مع الماعز تيمور في عام 2015. حيث تم إحضار الماعز إلى قفص النمر كفريسة، لكن النمر لم يأكل الماعز، لأن تيمور قاومه، حتى أنه أخذ مكان نومه وأجبره على النوم في مكان آخر.

بعدها أصبح تيمور وأمور صديقين، وتلقيا ملايين المشاهدات على اليوتوب. وفي عام 2019 توفي الماعز تيمور.