فريق أحلام الكرة الذهبية... ليف ياشين أفضل حارس مرمى في التاريخ

ليف ياشين هو حارس المرمى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية والذي تم انتخابه ليكون آخر الأفضل في التاريخ. حسب ما نقلته جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت لجنة تحكيم كرة القدم الفرنسية، تدريجيا عن المرشحين المتنوعين الذين تقدموا بطلبات للانضمام إلى هذا المنتخب الأسطوري الأحد عشر.
Ballon d'Or Dream Team : Lev Yachine élu meilleur gardien de l'histoire https://t.co/t3ExonDMV2— France Football (@francefootball) December 14, 2020
ليف إيفانوفيتش ياشين، هو أحد أشهر حراس المرمى في رياضة كرة القدم على الإطلاق، كان يلعب لمنتخب الاتحاد السوفييتي السابق. ولد في أكتوبر/تشرين الأول 1929.
له ألقاب عديدة منها: العنكبوت الأسود والأخطبوط الأسود، لعب لنادي دينامو موسكو الروسي.
وتحصل على الكرة الذهبية في عام 1963، ولعب 813 مباراة رسمية، وتوفي في عام 1990.
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