مقتل 3 أشخاص بغرق سفينة تحمل 650 حاوية وإنقاذ 8 آخرين... فيديو

وقع حادث مروع، مساء يوم أمس الأحد، جراء انقلاب سفينة محملة بالحاويات وغرقها بعد اصطدامها بسفينة شحن أخرى عند مصب نهر اليانغتسي بالقرب من شانغهاي في الصين.

ووفق تقرير نشره موقع "ديلي ميل"، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء هذا الحادث على الأقل، ما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة بحارة فقدوا بعد حادث الاصطدام المروع.

وذكر التقرير أن السفينة الصينية المقلوبة كان تحمل 650 حاوية عندما اصطدمت بسفينة شحن أجنبية في حوالي الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي للصين (3.30 مساء بتوقيت غرينتش) وذلك يوم أمس الأحد، عند مصب نهر اليانغتسي، وفقا لمسؤولين بحريين.

وتم إنقاذ ثمانية من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 على متن السفينة الغارقة. وقالت السلطات، اليوم، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وما زال خمسة في عداد المفقودين مع استمرار الجهود للبحث عن باقي أفراد الطاقم.