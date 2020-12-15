متسابقة أجنبية في رالي حائل الدولي تتحدث عن كرم شخص من قبيلة شمّر... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمقابلة مصورة مع متسابقة أجنبية مشاركة في رالي "حائل الدولي" للسيارات، كانت قد عانت من مشكلة في السباق ليساعدها رجل من قبيلة شمر بكل كرم.

المقطع المصور يظهر المتسابقة وهي تتحدث عن مغامرتها في الصحراء وما واجهته من مشاكل تقنية ونفاد الوقود، لتقودها الصدفة إلى خيمة رجل من قبيلة شمر كان قريبا من موقع تعطل سيارة المتسابقة.

حيث ذهب مساعدها لطلب الوقود، ولم يبخل الشمري بإعطائه كمية وصلت لـ 30 ليترا من الوقود، وحينما أرادت المتسابقة دفع ثمنه رفض بشكل قاطع.

مضيفة "حاولت أن أدفع وأصريت على أن أدفع شعرت أنه يجب علي ذلك، خصوصا وأنهم ساعدوني، أصريت وأصريت قلت رجاء خذوا النقود، قال لا وشعر بإهانة، سألته هل أنت شمّري؟ قال نعم (باستغراب) لماذا؟ كيف عرفتي؟ هل أنا شمري أنا أعرف الآن أفهم".

المقطع المصور نال كما كبيرا من التغريدات المرحبة بتصرف الشمري، وعلق صاحب الحساب، "قتيبة"، قائلا "حتى في وسط الصحراء أهل حائل دائماً أهل كرم".

Even in The Middle of Desert

حتى في وسط الصحراء

أهل حائل دائماً أهل كرم 💚👍🏼#رالي_حائل_الدولي 🏎️ pic.twitter.com/V2I8BbK1Bf — قتيبة (@Qutibah) December 15, 2020

وعلق صاحب الحساب ، صالح بن مفلح الركاد، قائلا "عمل جميل يدل على الكرم الأصيل أسسه حاتم الطائي ومن بعده من رموز المنطقة شكراً من القلب للمواطن الشمري الفزعة المتسابقة ضيفة المملكة العربية السعودية #رالي_حائل_الدولي_2020 لايستغرب كلامها وهذا الشخص الذي بادر ولم بوقفة جنس او لون ضارباً أروع الأمثلة".