متسابقة أجنبية في رالي حائل الدولي تتحدث عن كرم شخص من قبيلة شمّر... فيديو

المقطع المصور يظهر المتسابقة وهي تتحدث عن مغامرتها في الصحراء وما واجهته من مشاكل تقنية ونفاد الوقود، لتقودها الصدفة إلى خيمة رجل من قبيلة شمر كان قريبا من موقع تعطل سيارة المتسابقة.
حيث ذهب مساعدها لطلب الوقود، ولم يبخل الشمري بإعطائه كمية وصلت لـ 30 ليترا من الوقود، وحينما أرادت المتسابقة دفع ثمنه رفض بشكل قاطع.
آر يو شمري..؟— محمد الشقاء (@Alshega) December 15, 2020
يس ..!#حائل #رالي_حائل_الدولي pic.twitter.com/Q2AK0BTC2b
مضيفة "حاولت أن أدفع وأصريت على أن أدفع شعرت أنه يجب علي ذلك، خصوصا وأنهم ساعدوني، أصريت وأصريت قلت رجاء خذوا النقود، قال لا وشعر بإهانة، سألته هل أنت شمّري؟ قال نعم (باستغراب) لماذا؟ كيف عرفتي؟ هل أنا شمري أنا أعرف الآن أفهم".
المقطع المصور نال كما كبيرا من التغريدات المرحبة بتصرف الشمري، وعلق صاحب الحساب، "قتيبة"، قائلا "حتى في وسط الصحراء أهل حائل دائماً أهل كرم".
Even in The Middle of Desert— قتيبة (@Qutibah) December 15, 2020
حتى في وسط الصحراء
أهل حائل دائماً أهل كرم 💚👍🏼#رالي_حائل_الدولي 🏎️ pic.twitter.com/V2I8BbK1Bf
وعلق صاحب الحساب ، صالح بن مفلح الركاد، قائلا "عمل جميل يدل على الكرم الأصيل أسسه حاتم الطائي ومن بعده من رموز المنطقة شكراً من القلب للمواطن الشمري الفزعة المتسابقة ضيفة المملكة العربية السعودية #رالي_حائل_الدولي_2020 لايستغرب كلامها وهذا الشخص الذي بادر ولم بوقفة جنس او لون ضارباً أروع الأمثلة".
#ماذا_ينقصكم_في_هذه_الاجواء— صالح بن مفلح الركاد (@abu_fahd26) December 14, 2020
عمل جميل يدل على الكرم الأصيل أسسه حاتم الطائى ومن بعده من رموز المنطقة شكراً من القلب للمواطن الشمري الفزعة المتسابقة ضيفة المملكة العربية السعودية #رالي_حائل_الدولي_2020
لايستغرب كلامها وهذا الشخص الذي بادر ولم بوقفة جنس او لون ضارباً أروع الأمثلة pic.twitter.com/jmYsYm51KH
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