شركة إسرائيلية تستورد سيارات كهربائية من شركة صينية

ذكرت وكالة السيارات الإسرائيلية "تالكار موتورز"، يوم الاثنين، أنها بدأت تستورد سيارات كهربائية من شركة "دونغ فنغ سوكون" الصينية.

وفقا للمستورد، فإن الشحنة الأولى من السيارات الصينية طراز "سريس 3" في طريقها إلى إسرائيل وسوف تبدأ عملية البيع في الربع الأول من 2021.

تعد "سريس 3" سيارة رياضية مجهزة ببطارية 52.56 كيلووات في الساعة ونطاق قيادة 405 كم.

تنتهي عملية الشحن البطيء الكامل للبطارية خلال 8 ساعات، بينما يستغرق الشحن السريع لـ20 إلى 80 في المائة من البطارية، 30 دقيقة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

تعد شركة "دونغ فنغ سوكون" التي تأسست عام 2003، مشروعا مشتركا بين شركة السيارات الصينية العملاقة "دونغ فنغ" ومجموعة السيارات "تشونغشينغ سوكون".