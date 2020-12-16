جامعة موسكو الحكومية الأفضل بين 400 جامعة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

حافظت جامعة موسكو الحكومية على صدارتها في ترتيب أفضل الجامعات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وذلك في قائمة ضمت أفضل 400 جامعة.

وبحسب تقرير لمركز التحليل Quacquarelli Symonds (QS)، المعروف بأنه أحد أهم المراكز في البحث والتطوير والمعتمد من عدد كبير من الجامعات، فإن جامعة موسكو حافظت على صدارتها في الترتيب.

ويعتمد مركز QS في تصنيفه للجامعات على 10 مؤشرات تتعلق بالسمعة الأكاديمية، والسمعة بين أصحاب العمل، ونسبة المعلمين إلى الطلاب، وعدد المنشورات لكل معلم وموظف، وعدد الاقتباسات لكل منشور، ونسبة المعلمين والموظفين الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب، ونسبة المعلمين والموظفين مع درجة أكاديمية، عمق التعاون العلمي الدولي، تأثير أو وجود موقع الجامعة في بيئة الإنترنت.

وجاء في بيان المركز "منذ النشر الأول لنتائج الترتيب الإقليمي في عام 2014، حافظت جامعة موسكو الحكومية على ريادتها الواثقة في الترتيب، ومن بين أفضل 10 جامعات في المنطقة أيضا جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية (المركز الثالث)، وجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية (المركز الخامس) والجامعة الوطنية للبحوث "معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا" (المركز الثامن) وجامعة تومسك الحكومية (المركز العاشر)".

هذا ودخلت 17 جامعة روسية التصنيف الإقليمي لأفضل الجامعات لأول مرة، وحسنت 38 جامعة روسية مراكزها مقارنة بترتيب العام الماضي، واحتفظت 17 جامعة أخرى في البلاد بمراكزها.