الأمم المتحدة تحتفل بيوم لسان الضاد

وأشار وكيل الأمين العام لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات. السيد موفسيس أبيليان، بصفته منسق التعدد اللغوي في الأمم المتحدة، إلى أن اللغة العربية، كونها اللغة الأكثر انتشارا في العالم، تساهم في تنفيذ مهمة الأمم المتحدة.

Ahead of #ArabicLanguageDay, USG Abelian as UN Coordinator for #Multilingualism underlines how the use of #Arabic, one of the most widespread #languages in the world, contributes to fulfilling the @UN's mission 👇🏾 pic.twitter.com/qtsemSzj1V — United Nations DGACM (@UNDGACM_EN) December 17, 2020

وأضاف، تنتشر اللغة العربية من أفريقيا الشمالية إلى آسيا الغربية حيث يتكلم بها مئات الملايين الأشخاص يوميا، كما أن هناك عدد كبير من الأشخاص يتكلمون بها في جميع أنحاء العالم، لهذا السبب لديها دور فعال في منظمتنا.

ويصادف اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وذلك حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 والذي ينص على أن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في العالم وأصبحت أيضًا لغة عمل في الأمم المتحدة بعد مقترح قدمته كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في الاجتماع 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو.