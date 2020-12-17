إدراج سباق الهجن وطبق الكسكسي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

قالت منظمة اليونيسكو، بأنها أدرجت مسابقة الإبل وطبق الكسكسي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

وتقدمت عمان والإمارات العربية المتحدة بطلب إدراج سباق الهجن في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن إدراج ملف الأفلاج الوطني المقدم باسم دولة الإمارات، بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو.

وأضافت أنه تم إدراج ملف سباق الهجن المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

اليونسكو تدرج سباقات الهجن العمانية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي pic.twitter.com/OIWXV1J1P6 — Ahmed Aljunaibi (@ahmedjunaibi1) December 16, 2020

فيما أدرجت منظمة اليونسكو طبق الكسكسي شمال الأفريقي ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية.

وقدمت أربع دول مغاربية، هي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس، للمرة الأولى، ملفا مشتركا بعنوان "الكسكسي: المعارف والمهارات والطقوس".

طبق الكسكسي المغاربي ضمن قائمة التراث غير المادي لليونسكو pic.twitter.com/4DBhHWsmSz — آخبار المباركية (@AlMubarakiyat) December 16, 2020

وتعرف اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 المخصصة للتراث الثقافي غير المادي، هذا الثراث بأنه الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها المجموعات وأحيانا الأفراد جزءا من تراثها الثقافي.