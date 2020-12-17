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    المجرة NGC 1316 - عدد لا يحصى من المجرات التي تبدو وكأنها خزف على قماش أسود

    علماء يرصدون تحركا غريبا لـ"عاصفة الظلام" على كوكب نبتون

    © Photo / ESO/A. Grado and L. Limatola
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    شاهد علماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لوكالة ناسا دوامة غامضة على نبتون تغير اتجاهها فجأة على الكوكب الأزرق العملاق.

    وبحسب موقع "ناسا"، ولدت العاصفة، وهي أوسع من المحيط الأطلسي، في نصف الكرة الشمالي للكوكب واكتشفها التلسكوب "هابل" في عام 2018. 

    كوكب أورانوس
    © AP Photo / UNCREDITED
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    وأظهرت الملاحظات بعد عام أنها بدأت في الانجراف جنوبًا نحو خط الاستواء، حيث من المتوقع أن تختفي مثل هذه العواصف عن الأنظار. 

    ولدهشة المراقبين، رصد "هابل" اتجاه تغير الدوامة بحلول أغسطس/آب 2020، بشكل تصاعدي إلى الشمال من الكوكب. على الرغم من أن هابل قد تتبع بقعًا مظلمة مماثلة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، إلا أن هذا السلوك الجوي غير المتوقع هو شيء جديد يمكن رؤيته.

    وبنفس القدر من الحيرة ، لم تكن العاصفة وحدها. اكتشف هابل بقعة مظلمة أخرى أصغر في يناير/كانون الثاني من هذا العام ظهرت مؤقتًا بالقرب من ابنة عمها الأكبر. ربما كانت قطعة من الدوامة العملاقة قد انفصلت، وانجرفت بعيدًا، ثم اختفت في الملاحظات اللاحقة.

    وقال مايكل إتش وونغ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "نحن متحمسون لهذه الملاحظات لأن هذه القطعة الصغيرة الداكنة من المحتمل أن تكون جزءًا من عملية تعطيل البقعة المظلمة".

    وأضاف "هذه عملية لم يتم ملاحظتها من قبل. لقد رأينا بعض البقع الداكنة الأخرى تتلاشى، وذهبت، لكننا لم نشهد أبدًا أي شيء معطل".

    العاصفة الكبيرة، التي يبلغ قطرها 4600 ميل، هي النقطة المظلمة الرابعة التي لاحظها هابل على نبتون منذ عام 1993. واكتشفت المركبة الفضائية "فوييجر 2" عاصفتين مظلمتين أخريين في عام 1989 عندما حلقت بالقرب من الكوكب البعيد، لكنهما اختفيا قبل أن يراهما هابل.

    منذ ذلك الحين، كان هابل هو الوحيد الذي يمتلك الحدة والحساسية في الضوء المرئي لتتبع هذه السمات المراوغة، والتي ظهرت بشكل متتابع ثم تلاشت على مدار عامين تقريبًا لكل منهما. واكتشف هابل هذه العاصفة الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2018.

    "الطقس الشرير"

    الدوامات المظلمة لنبتون هي أنظمة ضغط مرتفع يمكن أن تتشكل عند خطوط العرض الوسطى ثم تهاجر نحو خط الاستواء. وتبدأ في البقاء مستقرة بسبب قوى كوريوليس، التي تتسبب في دوران عواصف نصف الكرة الشمالي في اتجاه عقارب الساعة، بسبب دوران الكوكب. (وتختلف هذه العواصف عن الأعاصير على الأرض، والتي تدور عكس اتجاه عقارب الساعة لأنها أنظمة ضغط منخفض)، ومع ذلك، عندما تنجرف العاصفة نحو خط الاستواء، يضعف تأثير كوريوليس وتتفكك العاصفة. 

    في عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجرتها عدة فرق مختلفة، تتبع هذه العواصف مسارًا مستقيمًا إلى حد ما إلى خط الاستواء، حتى لا يكون هناك تأثير كوريوليس. على عكس عمليات المحاكاة، لم تنتقل العاصفة العملاقة الأخيرة إلى "منطقة القتل" الاستوائية.

    شكل القلب من صنع المجالات المغناطيسية على سطح الشمس
    © Photo / NASA/SDO/AIA
    التقاط صورة لبقعة شمسية بحجم كوكب الأرض... شاهد
    وقال وونغ: "كان من المثير حقًا رؤية هذا الشخص وهو يتصرف وكأنه من المفترض أن يتصرف ثم فجأة يتوقف ويتأرجح إلى الوراء، كان ذلك مفاجئا".

    دارك سبوت جونيور

    كشفت ملاحظات هابل أيضًا أن انعكاس المسار المحير للدوامة المظلمة حدث في نفس الوقت الذي ظهرت فيه بقعة جديدة، تُعتبر بشكل غير رسمي "بقعة جونيور المظلمة". كانت أحدث بقعة أصغر قليلاً من ابنة عمها، حيث يبلغ عرضها حوالي 3900 ميل. كانت بالقرب من جانب البقعة المظلمة الرئيسية التي تواجه خط الاستواء، وهو الموقع الذي تظهر فيه بعض المحاكاة حدوث اضطراب.

    ومع ذلك، كان توقيت ظهور البقعة الأصغر غير عادي. قال وونغ: "عندما رأيت البقعة الصغيرة لأول مرة، اعتقدت أن البقعة الأكبر تتعطل. لم أكن أعتقد أن دوامة أخرى كانت تتشكل لأن الدوامة الصغيرة تقع على مسافة أبعد باتجاه خط الاستواء، لذا فهي داخل هذه المنطقة غير المستقرة. لكن لا يمكننا إثبات أن الاثنتين مرتبطتان. لا يزال الأمر لغزًا كاملاً.

    وأضاف وونغ: "في يناير أيضًا، أوقفت الدوامة المظلمة حركتها وبدأت في التحرك شمالًا مرة أخرى. ربما كان ذلك بإلقاء تلك القطعة كافياً لمنعها من التحرك نحو خط الاستواء".

    يواصل الباحثون تحليل المزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت بقايا بقعة جونيور المظلمة، استمرت حتى نهاية عام 2020.

    العواصف المظلمة لا تزال محيرة

    لا تزال كيفية تشكل هذه العواصف غامضة، لكن هذه الدوامة المظلمة العملاقة الأخيرة هي الأفضل دراسة حتى الآن. قد يكون المظهر المظلم للعاصفة ناتجًا عن ارتفاع طبقة السحب الداكنة، وقد يخبر علماء الفلك عن الهيكل الرأسي للعاصفة.

    ميزة أخرى غير معتادة للبقعة المظلمة هي عدم وجود السحب المصاحبة الساطعة حولها، والتي كانت موجودة في صور هابل التي التقطت عند اكتشاف الدوامة في عام 2018. على ما يبدو، اختفت الغيوم عندما أوقفت الدوامة رحلتها جنوبا.

    وتتكون الغيوم اللامعة عندما يكون تدفق الهواء مضطربًا ويتحول إلى أعلى فوق الدوامة، مما يتسبب في احتمال تجمد الغازات في بلورات الميثان الجليدية. يقول الباحثون إن نقص السحب قد يكشف عن معلومات حول كيفية تطور البقع.

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