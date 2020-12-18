تطبيق "زووم" يوفر خدمة استثنائية للاحتفال بأعياد ميلاد هذه السنة

لا يبدو موسم العطل كما كان سابقا، ففيروس "كورونا" المستجد، غيّر طريقة عيشنا وعملنا ولقاءاتنا وحتى الاحتفالات والاجتماعات الأسرية. وكعربون تقدير لمستخدمي وعملاء تطبيق "زووم"، قررت الشركة أن تزيل حد 40 دقيقة لحسابات "Zoom " المجانية لجميع الاجتماعات على مستوى العالم للعديد من المناسبات الخاصة القادمة.

تعمل الشركة الخاصة بتطبيق "زووم" على توفير خدمة استثنائية خاصة بالاحتفال بأعياد الميلاد لهذه السنة، حيث قررت أنه لن يتم قطع الاتصال بين الأصدقاء والعائلة بعد الدقيقة الأربعين كما هو معتاد، بل ستسمح لهم بالاحتفال بشكل لا محدود ومجاني وسيتم رفعه تلقائيا، سواء في اليوم الأخير من عيد حانوكا، أو الاحتفال بالكريسماس أو ليلة رأس السنة الميلادية، حسب ما جاء في موقع "زووم بلوغ".

وفيما يلي تواريخ وأوقات الاجتماعات المجانية غير المحدودة:

الخميس 17 ديسمبر إلى يوم السبت 19 ديسمبر، من 10 صباحا بالتوقيت الشرقي من الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي.

الأربعاء 23 ديسمبر إلى يوم السبت 26 ديسمبر، من 10 صباحا بالتوقيت الشرقي من الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي.

الأربعاء 30 ديسمبر إلى يوم السبت 2 يناير، من 10 صباحا بالتوقيت الشرقي من الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ولضمان لقاء افتراضي رائع مع الأصدقاء والأحبة، قدمت الشركة بعض النصائح لمستخدمي تطبيق"زووم":

احمِ جلستك من الضيوف غير المدعوين من خلال طلب رمز مرور الاجتماع للانضمام وتمكين غرف الانتظار ولا تشارك معرفات الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات العامة الأخرى. © AP Photo / Julio Cortez الكريسماس 2020... احتفالات افتراضية تضرب سوق الأعمال والاقتصاد بأمريكا

تعرف على كيفية بدء استخدام "زووم" مع النصائح والإجابات الأساسية للأسئلة المتداولة.

قم بتنزيل الخلفيات الافتراضية الاحتفالية واستمتع بفلاتر الفيديو الخاصة بالتطبيق.

تحقق من بعض الأفكار لاستضافة حفلات افتراضية ونصائح للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

ولا تنس تحديث عميل Zoom للتأكد من أن لديك جميع ميزات المنتج والأمان الأحدث ، أو اشترك للحصول على حساب مجاني لجدولة الاجتماعات واستضافتها.