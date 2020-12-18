حبيب نورمحمدوف يتوج كأفضل نجم رياضي لعام 2020 في جائزة "بي بي سي"

حاز نجم اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC"، بطل العالم في الوزن الخفيف، المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف على جائزة "بي بي سي" الرياضية كأفضل نجم رياضي لعام 2020.

عزز المصارع الروسي (32 عاما)، سجله الاحترافي المثالي الذي يضم 28 فوزا متتاليا دون تسجيل أي هزيمة، بفوزه الـ29على البطل جاستن جايتجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. حيث اعتبره البعض أعظم مصارع في الفنون القتالية المختلطة في كل العصور.

Congratulations, @teamkhabib!



The UFC fighter has been voted World Sport Star for 2020 at BBC Sports Personality of the Year.#SPOTY — BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2020

تفوق نورمحمدوف في تصويت الجمهور عبر الإنترنت،على منافسه السويدي لاعب القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس، ولاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، ولاعب الغولف الأمريكي داستن جونسون، ولاعب كرة القدم الفرنسي ويندي رينارد، والملاكمة الأيرلندية كاتي تايلور.

وكان الفائز العام الماضي هو عداء الماراثون إليود كيبشوج، الذي فاز بماراثون لندن للمرة الرابعة وأصبح أول شخص يشارك في سباق الماراثون في أقل من ساعتين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

يذكر أن المصارع حبيب نورمحمدوف، أعلن عن اعتزاله بشكل نهائي عقب فوزه في نزاله الأخير، بعد أشهر فقط من وفاة والده ومدربه ومعلمه عبد المناب.