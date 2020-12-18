بعدما أثار ضجة بـ"صفر" إيرادات... "فيرس" يتجه نحو دول الخليج

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "فيرس"، طرحه في بعض دول الخليج، وذلك بعدما حقق الفيلم صفر إيرادات في بداية عرضه بدور العرض المصرية.

وأعلنت الشركة، أمس الخميس، أنه سيتم طرح الفيلم، في العديد من الدول العربية ومنها السعودية والإمارات والعراق، وفقا لموقع "في الفن".

طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأثار ضجة واسعة، بسبب تحقيقه صفر إيرادات في بداية عرضه، ثم جاء إجمالي إيراداته 100 ألف جنيه في أسبوع عرض.

يشار إلى أن فيلم "فيرس" يعد أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم "8k" إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية "حمزة"، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.

الفيلم من إخراج أسامه عمر وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.