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12:57 GMT18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
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    وليام شكسبير، وهو من سكان ووريكشير في إنجلترا، من أوائل من يتلقون التطعيم الواقي من مرض كوفيد-19

    علماء يكشفون ظاهرة خطيرة بين "كوفيد-19" والإنفلونزا

    © REUTERS / POOL
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    كشفت دراسة حديثة، ظاهرة خطيرة، عن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

    قارنت الدراسة بين معدل الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، والوفيات بسبب الإنفلونزا الموسمية.

    الدكتور شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمركز الطبي ولتر ريد في ماريلند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020
    © AP Photo / Susan Walsh
    كورونا يخالف ترامب... حصيلة وفيات "كوفيد-19" تتجاوز إجمالي ضحايا آخر 5 مواسم للإنفلونزا

    وتوصلت الدراسة التي اعتمدت على بيانات وطنية فرنسية، ونشرتها مجلة "ذي لانسيت" للطب التنفسي، أن وفيات كورونا تتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جراء الإنفلونزا الموسمية، وفقا لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

    وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إنهم توصلوا لنتائجهم، بعد مقارنة بيانات 89530 مريضًا نقلوا إلى المستشفيات جرّاء إصابتهم بكورونا، في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، هذا العام، مع بيانات 45819 مريضًا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين ديسمبر/ كانون الثاني 2018، وأواخر فبراير/ شباط 2019.

    وخلال الدراسة توفي نحو 16٫9 في المئة من مرضى "كوفيد-19"، التي تمت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوروبا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية وأما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فبلغ 5.8 في المئة.

    وكشفت كاترين كوانتين، بمستشفى ديجون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي (انسرم) الذي شارك في قيادة الدراسة، أن الفرق في معدلات الوفيات "مدهش بشكل خاص" نظرًا إلى أن موسم الإنفلونزا 2018-2019 كان الأكثر تسببًا بالوفيات في فرنسا منذ خمس سنوات.

    وأضافت أن الفرق في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات (تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالإنفلونزا)، وهو أمر يمكن تفسيره جزئيًا بالمناعة الموجودة في أوساط الناس للإنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقًا أو اللقاحات.

    وأشارت الدراسة إلى أن عددا أقل من الأطفال البالغة أعمارهم تحت 18 عاما، ينقلون إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بالإنفلونزا (1.4 في المئة مقارنة بـ19.5 في المئة).

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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